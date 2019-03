Presentazione del libro 'Rien ne va plus'

Aspettando il Salone 2019 arriva anche in Sicilia. L'incontro con Antonio Manzini è venerdì 29 marzo, ore 20:15 al Teatro Stabile di Catania, a partire da Rien ne va plus (Sellerio editore). Intervengono Giuseppe Lorenti, letture di Manuela Ventura, accompagnamento musicale di Renato Judoboy Mancini. L'evento è a cura dell'Associazione Leggo. Presente indicativo. in partnership con il Salone Internazionale del Libro, Teatro Stabile di Catania, Sellerio editore. INGRESSO GRATUITO. Si raccomanda la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-antonio-manzini-presenta-rien-ne-va-plus-al-teatro-stabile-di-catania-58637306763.