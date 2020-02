Presentazione del libro 'Note a piè pagina'

Venerdì 21 febbraio 2020, a partire dalle ore 19.30, appuntamento alla Legatoria Prampolini con la presentazione del libro di Claudia Grassi dal titolo 'Note a piè pagina'. Claudia Grassi è nata a Catania nel 1970. Laureata in Scienze politiche ha approfondito negli anni studi e pratiche concernenti il benessere, in particolare nell'infanzia. E' counselor e insegnante di scuola primaria dal 1999, impegnata per molti anni nella didattica e nell'educazione in contesti disagiati. Coltiva da qualche anno la sua passione per il canto popolare nella tradizione siciliana. Ha esordito nel 2012 con "Ci sono giorni". Note a pié pagina è la sua seconda silloge di pesie scritte tta il 2013 e il 2018.