Presentazione del libro 'L'ultima lucciola'

Il sogno di Carola, cinica agente pubblicitario per una radio locale, è diventare una grande scrittrice osannata dalla critica, ma si ritrova a scrivere erotici sotto il nome di Blanca Casper, cosa di cui si vergogna così tanto da tenerla segreta. La sua speranza è quella di scrivere l’ultimo erotico, per poi poter fare il suo vero debutto letterario con un’opera ritenuta, da lei, degna. Una serie di eventi, mentre corregge le bozze del romanzo, la getterà in una crisi esistenziale e si ritroverà a fare i conti col suo passato da vittima di bullismo e una realtà che non le piace affatto, ovvero essere diventata lei stessa una bulla che perseguita la nuova ragazza del suo ex e tortura tutti quelli che non gli sono simpatici. Quando, poi, il suo ultimo romanzo erotico diventerà un caso letterario, lei rifiuterà il successo perché convinta che non è così che la sua carriera da scrittrice debba decollare. Carola e il suo mondo perfetto stanno crollando e, a causa di un cliente eccentrico, rischia pure di perdere il lavoro di pubblicitaria.

Samanta Giambarresi - scrittrice ha collaborato con la rivista letteraria “Lunario Nuovo”, con la quale ha pubblicato il racconto Zanzare nel 2008; ha inoltre pubblicato il racconto Le sei colonne nel 2012. Nel 2008 esce il suo primo romanzo Intimo nero con merletti e Frati e nel 2012 pubblica L’una è l’altra. Per i nostri tipi ha curato il volume I love radio di Giovanni Nicastro. Interverrà, oltre l'autrice, la presentatrice e speaker Paola Parisi. Libreria Vicolo Stretto a partire dalle ore 19.00 l'11 gennaio 2019.