'Quelli che non' LIVE al Lettera 82

Il gruppo nasce da due passioni distinte,quella per la PFM e quella per Fabrizio De André. Alcuni seguivano i primi, altri il secondo ma per destini incrociati le due passioni si incontrano, come avvenne in quella tournée epica del '79. Senza volere insinuare irriverenti parallelismi e con gli anni luce che ci separano da cotanti artisti, è stato abbozzato l' ambizioso progetto di suonare quei brani e quegli arrangiamenti irripetibili, nati sotto congiunzioni astrali favorevoli. Da qui le serate in tributo con il nome QUELLI CHE NON. Appuntamento venerdì 25 maggio 2018 alle ore 22 presso Lettera 82 Pub Piazza dell'Indirizzo 11/14 - zona pescheria Catania. Ingresso libero.