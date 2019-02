Racconti dall’isola magica - Laboratorio di lettura

Racconti dall’isola magica. La Sicilia e i suoi colori è il primo libro di racconti per bambini della giornalista catanese Valentina Carmen Chisari, con le illustrazioni di Loredana Seminato, edito da Inkwell edizioni. Tra le pagine del libro alcuni insoliti personaggi accompagnano i piccoli lettori tra le bellezze della Sicilia: dal fico d’india all’arancia, dal limone al pistacchio e al carciofo, dal pomodoro ciliegino fino all’alice e alla cozza. Ognuno di loro ha una storia da raccontare per far conoscere ai piccoli lettori, ma anche ai grandi, le bellezze e le meraviglie della Sicilia e per insegnare loro a guardare il mondo con un sorriso. Cosa accadrebbe però se questi personaggi prendessero vita?

Valentina Chisari, dopo aver presentato il libro e i suoi insoliti personaggi, chiederà ai giovani partecipanti di diventare parte integrante del racconto, di animare storie e filastrocche scritte per trasmettere l’amore per la propria terra, la capacità e l’arte di andare oltre le apparenze e di avere rispetto per gli altri. La partecipazione all’incontro con Valentina Carmen Chisari e il suo primo libro «Racconti dall’isola magica. La Sicilia e i suoi colori» è gratuita ma è necessaria la prenotazione allo 0957102767 | 3349242464.