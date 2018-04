I racconti dell'orso a Catania - King Multisala Cinestudio

FN - Milano Film Network in collaborazione con Vivo film presenta I Racconti dell'Orso - The Bear Tales di Samuele Sestieri e Olmo Amato. Prosegue il giro d’Italia de I Racconti dell’Orso, distribuito da Milano Film Network in collaborazione con Vivo Film: questa volta il film arriverà il prossimo 18 aprile 2018 a Catania al King Multisala Cinestudio in Via De Curtis 14. Sarà presente in sala il regista Samuele Sestieri che incontrerà il pubblico a fine proiezione.