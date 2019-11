RockissiMA chiama Brigantony&friends

Sabato 30 novembre il MA presenta: ROCK_ISSIMA chiama BRIGANTONY RISPONDE BRIGANTONY&FRIENDS LIVE + rock_issima party djset feat. A.Vetrano & P.Mei. Un party lungo una notte cui abbiamo deciso di assegnare il suffisso …”issimo” non potrà che essere esagerato e se a questo ingrediente aggiungiamo quello del folk-pop e del rock demenziale il pensiero va immediatamente al Maestro Brigantony, iconica ed eclettica figura del cantautorato catanese che in oltre 40 anni di carriera ha saputo raccontare, in maniera unica e geniale, storie bizzarre rigorosamente in dialetto, musicandole con un crossover di generi musicali che vanno dal rock demenziale al boogie passando per lo swing fino ad arrivare alla dance.

Brigantony ci restituisce un’immagine divertente della Sicilia che viene raccontata al grande pubblico strappando un sorriso, con i suoi oltre 40 album, fino a varcare i confini nazionali tanto che per tutti lui è diventato il “Maestro”. IL Ma avrà l’onore di ospitare sul suo palco il Maestro Brigantony accompagnato dai suoi sodali amici musici Antonio Ferlito, Valentina Indaco e Carmelo Sfogliano. Sarà qualcosa di più di un semplice concerto, sarà un’esclusivo spettacolo fatto di musica ed improvvisazione.

Il party che segue sarà rock_issimo e già dal nome racconta i suoni che agiteranno il dancefloor ospitando dietro alla console Antonio Vetrano e Paolo Mei, due tra i più noti selector che all’ombra dei loro djset rock hanno costruito la loro credibilità. ►Door opening h. 22:00. Live start h. 22:30 Rock_issimo party djset feat. Antonio Vetrano & Paolo Mei (pop.rock.80’s.rock’n’roll & adult alternatives) ►Ticket ridotto in lista euro 10,00 - intero euro 13,00.