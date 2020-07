Evento organizzato da BERTA Ceglie. L'unico modo di ricordare una voce straordinaria, anzi eccezionale, e irripetibile, di donna generosa è quello di cantare anche senza la sua voce. Rosa Balistreri gridava un canto che diceva: "meglio ci tolgano gli occhi che il suono e le parole dalla bocca". Quanto è vero in questo momento di sconquasso e di svendita facile! (Dario Fo). Rosa di Rosa, è la tessitura di uno scialle artigianale, fatto di colori e di tempo dedicato. Per ogni mano di maglia, un ricordo, un suono, un dolore, una carezza, una delusione. Sarebbe bello per ogni rabbia e sconforto poter scucire la mano di maglia, cambiare filo e continuare così con altri colori. Come i toni forti che hanno inciso sulla vita di Rosa Balistreri. Abbiamo tessuto questo scialle per Lei che racconta e che lavora la mano di maglia.