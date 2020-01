Concerto 'Rosario Di Leo New Quartet'

Nello spazio espositivo di Contino, adesso adibito a sala concerti, Rosario Di Leo presenterà alcune tra le sue più recenti composizioni (senza tralasciare qualche "classico") pensati e arrangiati per piccolo organico, una specie di mini orchestra da camera con batteria. La formazione si avvale del prezioso ed esotico contributo della violoncellista coreana Sunah Choi.

Quello di Di Leo è un indirizzo - e un approccio musicale - di estrazione contemporanea, che coniuga la rigida scrittura e l'improvvisazione, alternando momenti musicali ariosi e sognanti ad altri più serrati e incisivi che evocano il "rock". I brani sono accumunati da una forte componente visionaria e immaginativa, non a caso diverse sono state negli anni le esperienze di scrittura musicale per film e video arte in generale.

Di Leo è un musicista dalla mente jazz, l'anima rock e il cuore votato alla musica "colta". L'elemento fisso però è il ritmo, infatti - lui dice - pensa da batterista. Innumerevoli sono le sue influenze musicali, per darvi un'idea: dai cantautori italiani a Ravel, da Brad Mehldau alla musica sacra armena - per fare un esempio.

Ma tanti altri ancora. Niente individualismo, niente sovrastrutture, né schemi mentali pregiudizievoli, la regina è la musica. Il resto, incluso il leader, si piega ad essa. Vi aspettiamo nella Hall di SpazioCultura a Catania. Organizzazione: Associazione Musikante. Direzione Artistica: Antonio Petralia. Ros Di Leo: piano/synth. Riccardo Grosso: contrabbasso. Sunah Choi: violoncello. Giuseppe Tringali: batteria.