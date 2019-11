Sagra di San Martino ad Aci Castello

Dal 9 al 11 Novembre, come ormai da tradizione, verrà organizzata la Sagra di San Martino 2019 presso l'oratorio San Mauro Abate. Merende per i più piccoli, panini con salsiccia, dolci per i più golosi saranno presenti nei nostri stand. Non possono che mancare le Caldarroste accompagnate da un bel bicchiere di vino. Sabato 09 16:30 Merenda a Cura degli chef di Slurp, Fulvio & Bruna. 17:00 Le Caldarroste iniziano a fumare, accompagnati da Vino e Prodotti Tipici. 19:00 Panini con Salsiccia e contorni vari, Scacciate, Caldarroste, Vino, e tanto altro. 19:30 Si Aprono le Dance con "GIUSDANCE" di Franco e Giusy Di Bella, capitanata da Alex Spampinato. 10 Novembre 09:30 / 12: 30 I cannoli. 11:00 / 15:00 Salsiccia, Caldarroste&Vino.