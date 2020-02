San Valentino con bambini

Quest'anno, per celebrare l'amore immutabile (certamente lo è quello per i nostri figli, che guida ogni nostra azione) abbiamo pensato ad una serata speciale durante la quale genitori e bambini possano trascorrere un paio d'ore piacevoli a chiacchierare tranquillamente gustando un'ottima pizza napoletana. Abbiamo trovato a Catania la pizzeria FAMILY FRIENDLY che da tempo cercavamo, quella con un'area bambini accanto. Parliamo della Pizzeria Bocche di Fuoco e di Però Ludoteca, le due strutture sono confinanti e dalla sala della pizzeria è possibile, attraverso una vetrata, vedere lo spazio della ludoteca dove giocano i bambini. Il programma prevede alle 19:30 un aperitivo per i genitori mentre i bambini faranno un laboratorio creativo ispirato al giorno di San Valentino, a seguire dalle 20 alle 22 un giro pizza in sala per gli adulti e in ludoteca per i bambini.

Età suggerita per i bambini in ludoteca dai 3 anni. QUOTE DI PARTECIPAZIONE Adulti 25€. La quota comprende aperitivo, giro pizza, fritti (crocchè, patatine, etc...) e dolce. Le bevande oltre l'acqua sono escluse. Bambini 15€ (12€ per i soci Kids Trip), per due fratellini 25€ (20€ per i soci Kids Trip), per tre fratellini 30€ (25€ per i soci Kids Trip). La quota comprende l'intrattenimento in ludoteca, il giro pizza, patatine e dolce. Le bevande oltre l'acqua sono escluse. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE. Numero di posti limitato, è necessaria la prenotazione e il versamento delle quote di partecipazione entro mercoledì 12 febbraio. Per informazioni e prenotazioni 334 7359654 - info@kidstrip.it.