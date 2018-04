25 Aprile in Fattoria Sociale Agorà

L´Agora´ Fattoria Sociale per festeggiare la festa della liberazione mette insieme tradizione, buona cucina e divertimento nello splendido quadro paesaggistico in cui è collocata.

25 Aprile presso la Fattoria Sociale l'Agorà dalle 11:00 alle 17. Laboratori per bambiniLaboratori adatti per bambini dai 3anni in su €5.00 unico ticket. Laboratorio di sapone, per adulti a cura di Silvana Ranza ((su prenotazione) € 3.00.

Visita al Fiume Simeto con guida naturalistica a cura di "ViviSimeto"percorso facile adatto anche ai bambini, appuntamento alle 10:30 in fattoria, partenza alle 11:00 (solo su prenotazione) €5.00 gratis per i bambini. Menu Adulti € 25.00. Menù bambini €10.00. Info e prenotazioni dalle 10:00 alle 21:00 al 3480991510.