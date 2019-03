'La scortecata' al Piccolo Teatro

Dopo il grande successo ottenuto in tournée nazionale, arriva al Piccolo Teatro della città di Catania, nell’ambito della Stagione del Teatro della Città, l’acclamata pièce La Scortecata di Emma Dante: tratta da una delle fiabe de Lo cunto de li cunti overo lo trattenimiento de peccerille, noto anche col titolo di Pentamerone (cinque giornate), è una raccolta di cinquanta fiabe raccontate in cinque giornate. Il debutto catanese è previsto per mercoledì 27 marzo, alle ore 21, con repliche fino al 31 marzo (domenica ore 18). Catania, Piccolo Teatro della Città, dal 27 al 31 marzo 2019 ore 21 (domenica ore 18). Prezzo biglietto 20 euro (ridotto studenti universitari 10 euro).