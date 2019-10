Screening sanitari gratuiti al Centro Sicilia

Al CentroSicilia, screening sanitari gratuiti.Da sabato 12 ottobre fino a domenica 3 novembre tutti i weekend in galleria, sarà a disposizione di tutti i cittadini il servizio gratuito di screening sanitari, in base al calendario di seguito indicato: 12 e 13/10 – screening diabete, 19 e 20/10 – controllo della vista, 26 e 27/10 – screening Alzheimer, 2 e 3/11 – controllo odontoiatrico. Gli screening saranno eseguiti il sabato e la domenica dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Informazioni, segnali e prevenzioni, sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.00. L’evento è organizzato in collaborazione con Lions International.