Scrivere Narrativa - Corso di scrittura creativa

SCRIVERE NARRATIVA - Seconda edizione. C’è stato un momento, nella tua vita, in cui ti sei accorto di essere uno scrittore. Tutto è partito da lì. Non stiamo parlando di quando hai pubblicato per quella rivista, oppure della volta che hai sottoposto il tuo manoscritto a quell’editore. Certo, ci sono anche questi aspetti e ne parleremo. Ma il momento preciso, intimo ma fulgido come un lampo nella notte, è stato quello in cui, a dispetto della stanchezza, dei casi della vita, dell’ora e del luogo, hai preso in mano di nuovo la penna, oppure hai messo le dita sulla tastiera. Sappi che sei il nostro eroe, e siamo qui per te.

Che tu non riesca a superare il blocco della pagina bianca, che sia arrivato ad un certo punto e la storia sia in stallo, oppure che non riesca a smettere di correggere il tuo manoscritto ben oltre quello che sarebbe sensato fare, che tu sia alle prime armi oppure già rodato, sì, siamo qui per te. Lavoreremo insieme sulla tua scrittura, sul tuo stile e sulla tua voce. Ti faremo conoscere le tecniche più usate, e quelle che non avresti mai immaginato, per provare nuove strade e trovare quella giusta per te.

Affronteremo letture celebri, e ti forniremo la cassetta degli attrezzi necessaria affinché, a fine corso, tu possa avventurarti con una nuova consapevolezza nel territorio irresistibile della pagina scritta. ORARIO sabato 11:00-13:00 e 15:00-19:00, domenica 11:00-13:00 e 14:00-18:00. Il corso avrà un massimo di 20 partecipanti affinché il percorso sia agevole e ogni partecipante abbia il giusto spazio. Per info e prenotazioni: 3932900804, mattia.insolia@hotmail.com o 095/2962587, stampa@libreriavicolostretto.it.