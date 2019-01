La profondità del suono e il magico fruscio dei dischi “originali” in un'atmosfera magica. Una miscela di good vibes e chicche in vinile selezionate per voi da veri selectors raggae, Gigi Arsura e Ciuridda. Al Panyficio, casual food & drink smart. Nel cuore della Pescheria di Catania. Piazza dell'Indirizzo 1.