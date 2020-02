Seminario 'Le fiabe sono vere'

Associazione Crisalis presenta LE FIABE SONO VERE. I racconti come strumenti di lavoro su di sé. Proponiamo per la prima volta a Catania un ciclo di seminari dedicato all’uso delle fiabe per esplorare i nostri contenuti interiori. Il mondo incantato delle fiabe che dalla notte dei tempi ci conduce attraverso un viaggio alla scoperta di noi stessi. INFO E PRENOTAZIONI associazionecrisalis@hotmail.com. Tel.3408939493.