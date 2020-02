Incontro 'Finché smartphone non ci separi - Socioplay'

Un socioplay sulla possibilità di praticare e curare il sentimento amoroso attribuendo il giusto spazio all'utilizzo di smartphone, social e dispositivi digitali di vario genere che condizionano i nostri comportamenti e la nostra comunicazione. La sessione sociodrammatica, condotta dalla Dott.ssa Roberta Curatolo, psicologa esperta in tecniche psicodrammatiche, sarà rivolta alle persone interessate ad interrogarsi sull'esperienza amorosa e sulla capacità di amare in uno spaccato di vita ipermoderna che spesso non lascia spazio alla maturità emotiva. La sessione avrà inizio alle ore 15:00 e si concluderà alle ore 20:30 di Sabato 8 Febbraio presso il Centro Studi e Laboratorio d'Arte sito a Catania in Via Caronda. L'evento è aperto a persone interessate al tema che avranno la possibilità di partecipare inviando la propria adesione entro giovedi 6 Febbraio tramite i contatti successivamente indicati. Per info, costi e prenotazioni: socioplay.catania@gmail.com, tel. 3279229132.