Abbonamenti stagione teatrale Sala De Curtis - 'Il teatro in ogni forma'

La Compagnia Teatrale De Curtis, diretta da Francesca Litrico, propone per la stagione 2019/2020 l'abbonamento a 6 spettacoli ad un prezzo scontato del 30% per i lettori di Catania Today: 'Al peggio non c'è fine', 'Mezzogiorno e un quarto di fuoco', 'Hollywood Show', 'La malata immaginaria', 'Anastasia', 'Le sorelle Chiacchierino'.

SALA DE CURTIS - SCONTI DEL 30% CON CATANIA TODAY

Abbonamento 6 Spettacoli Turno C, venerdì ore 21:00 al prezzo di € 45,50 invece di € 65. Abbonamento 6 Spettacoli Turno E + Vino&Dolci, sabato ore 21:00 al prezzo di € 56 invece di € 80.

I posti vengono assegnati dal Teatro Sala de Curtis nel settore unico. Posti vicini per abbonamenti acquistati tramite lo stesso account. Ritiro biglietti: stampa il voucher che ricevi e presentalo alla biglietteria del Teatro Sala de Curtis per ritirare l'abbonamento.