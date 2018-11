1°Street Food Menenino - Strata Manciannu

Associazione #Ascuta è lieta di invitarvi al PRIMO STREET FOOD MENENINO - STRATA MANCIANNU. Giorno 01&02 Dicembre 2018. Viale della Rimembranza - Mineo. Ingresso libero. Il primo street Food menenino -- “Strata Manciannu" nasce con l’obiettivo di valorizzare le produzioni del territorio, attraverso un percorso del gusto che metta in risalto le meraviglie della nostra terra. Lo Street Food non è solo un fenomeno di moda, è un nuovo modo di vivere il rapporto millenario di una cultura con il proprio cibo, con le proprie radici, reinventandolo tutti i giorni in forma innovativa e sorprendente.