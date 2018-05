Meltin Pot Duo - Sughero Music&wine

Sabato 26 maggio da Sughero (Nicolosi) appuntamento con Vanessa Veneziano (voce) e Roberto Bruno (chitarra e voce) dei Meltin Pot Quartet Live. Presenteranno una selezione di brani di fama internazionale e nazionale, dal pop al blues, passando per il rock con il costante gusto soul della cantante. Da Amy Winehouse ai The Cure, passando per i Beatles e Norah Jones, il tutto in chiave acustica, per una serata di soft listening adatto a tutte le età e gusti musicali più esigenti.