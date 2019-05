Sunday LIVE Music

SundayLive Music - Domenica 2 Giugno ◅ Mamù ▻. All'età di 14 anni studia solfeggio e chitarra classica. Qualche anno dopo inizia a suonare il basso elettrico e a 20 anni lascia la Sicilia per avviare la sua carriera all'estero. Nel 2005 apre AUDAX MUSIC STUDIO. A Göteborg Svezia compone e registra musica e testi per diversi artisti e suona il basso con diverse formazioni pop, reggae, folk, rock e jazz. Nel 2018 torna in Italia dando il via a un nuovo progetto “MAMÙ BAND” con brani inediti in italiano, siciliano ed inglese collaborando con i migliori musicisti dell'interland catanese. Start 21,30 – Ingresso Gratuito ◈ Info e prenotazioni: 095 723 30 10 o WhatsApp 392 9065026.