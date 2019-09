Sundaylive Music - Colorindaco

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟵 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 ◅ 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗿𝗜𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 ▻ I ColorIndaco e i loro accordi percorrono sfumature fatte di sentimenti, ricordi e amori perduti. Ci richiamano all'importanza delle piccole cose delle vita e a non smettere mai d’imparare da noi stessi e dagli altri. In tal senso la loro musica e' un vero e proprio itinerario capace di azzerare il tempo, riunendo in una unica emozione ritmi e stili diversi presentandoli con intensità' e freschezza unica. ◈ 𝗜𝗻𝗳𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶: 095 723 30 10 o WhatsApp 392 9065026.