Un omaggio alla donna, un focus sull’universo femminile per tracciare, in maniera schietta e diretta, un quadro sul ruolo della donna nella società di oggi. Si inserisce nell’ambito dell’annuale rassegna “Non solo marzo” organizzata periodicamente dall’associazione TerSicula l’incontro-dibattito “Donne: Politica, Cultura, Istituzioni” in programma per venerdì 22 marzo 2019 alle ore 19 a Masseria Carminello, in via Carminello 21, a Valverde (Ct). Quali sono le esigenze del mondo femminile? Dove siamo arrivate? Parte da questi quesiti la chiacchierata che sarà moderata dall’avvocatessa Lucia Tuccitto e dalla professoressa Rossana Epaminonda. Interverranno: Francesca Catalano, coordinatrice provinciale Diventerà bellissima, senologa e vice presidente dell’Ordine dei Medici di Catania; Manuela Cavallaro, ricercatrice dell’Istituto nazionale di Fisica nucleare-Laboratori nazionali del Sud; Elisa Colella, dirigente scolastica del liceo Mario Cutelli di Catania e Michela Giuffrida, europarlamentare Pd e giornalista. L’incontro sarà introdotto da Rosario Filippo Tomarchio, presidente dell'associazione TerSicula che spiega: “La nostra associazione culturale è apartitica, laica, indipendente e non si prefigge alcuno scopo di lucro. Nasce dall’esigenza di celebrare e raccontare le tradizioni siciliane attraverso eventi e manifestazioni culturali a cui tutti possono partecipare”. A fine serata sfileranno quattro abiti realizzati dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Catania, su coordinamento della docente Liliana Nigro. Le quattro creazioni rappresenteranno quattro differenti epoche e altrettanti modi di essere delle donne. “Ci piacerebbe tracciare una panoramica del mondo sfaccettato delle donne puntando i riflettori su rappresentanti significative in vari ambiti del lavoro, dalla medicina alla politica, dalla creatività alla libera professione” spiega Lucia Tuccitto. “Ancora una volta sposiamo le iniziative di TerSicula – spiegano Antonio Rosano e Giovanni Samperi, titolari di Masseria Carminello - Ci sembra interessante questo focus sulle donne che ha l’obiettivo di tracciare un quadro sulle straordinarie caratteristiche del mondo femminile”. Ingresso e partecipazione libera.