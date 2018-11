The Doors - Guida all'ascolto al tempio esoterico

Appuntamento Venerdì 30 Novembre in Via Caserta 6 (Catania), per una nuova serata all'insegna della buona musica. Questa volta con i migliori prodotti Hi-Fi ascolterete THE DOORS. A Venice Beach (California) s incontrano Jim Morris, Robby Krieger, Ray Manzarek e John Desmore, formando la storica band che rimarrà unita fino alla morte di Jim Morrison nel 1973. Tutt'oggi viene considerato uno dei gruppi più influenti e controversi nella storia della musica. Come nel precedente appuntamento, gusterete i grandi classici della band statunitense in vinile e tramite streaming ad alta qualità con "Tidal". I grandi marchi dell'Hi-Fi si presteranno ad impreziosire la serata. Sarà offerto un piccolo rinfresco.