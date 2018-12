Presentazione del libro di Alessandro Baricco 'The Game'

“Qualsiasi cosa si pensi del Game, è un pensiero inutile se non parte dalla premessa che il Game è la nostra assicurazione contro l’incubo del Novecento”. Alessandro Baricco ospite di Leggo. Presente indicativo. con il suo nuovo libro “The Game”, Einaudi editore, Stile Libero Big. Il MA apre le porte alle 20.00 di giovedì 6 dicembre per un aflusso più comodo e poter godere delle altre attività mentre la presentazione con Alessandro Baricco inizierà alle 21.00 nello spazio teatro. La presentazione è, orgogliosamente inserita all'interno di SLANG / linguaggi un appuntamento dedicato - appunto - ai linguaggi, dalla letteratura alla musica, passando per le arti visive e il cibo.