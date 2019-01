'Happy Nite feat. Tom Findlay' al MA Catania

Il 2019 Inizia alla grande dopo la stagione 2018 che ha visto in scena al MA Catania artisti del calibro di Little Louie Vega, Robert Owens, Tony Humphries, Riva Starr, PDM, Dj Spen, Kenny Carpenter, Marshall Jefferson&Many More. Sabato 5 Gennaio Happy_Nite&#ilclubsietevoi accende il primo party del nuovo anno con il Sound Londinese di Tom Findlay by Groove Armada. Ingresso al Party in lista o con invito €2 entro le ore 23:00. Dopo le 23:00 sempre in lista €10. Dopo le 00:30: €15.