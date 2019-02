Tour nel museo di vulcanologia e geologia

Il tour guidato da personale esperto vi condurrà nei musei di mineralogia e di paleontologia dell’Università delle scienze di Catania e vi darà la possibilità di vedere lo scheletro originale dell’elefante Falconeri che è stato usato come modello per la statua dell’elefante in Piazza Duomo. I visitatori potranno visitare le varie aree espositive dei musei che rivestono un particolare interesse dal punto di vista scientifico, storico e didattico-educativo: collezioni Paleontologiche, collezione Strumentali, collezioni Mineralogiche, Petrografiche e Vulcanologiche. Formatosi subito dopo la Seconda Guerra Mondiale il “Museo di Paelontologia” raccoglie un vasto patrimonio di reperti fossili e attuali (dell’area mediterranea, del Sud-Est asiatico, del Sud America e dell’Antartide, degli oceani Indiano, Pacifico e Atlantico) e include anche alcuni reperti paleontologici storici, raccolti fin dai secoli XVIII e XIX. La visita delle collezioni Mineralogiche, Petrografiche e Vulcanologiche permette di conoscere meglio l’Etna.

La collezione vanta inoltre un interessante patrimonio di minerali provenienti dalle Solfare Siciliane. Il museo è completato dall’area espositiva che raccoglie le collezioni di Strumenti di geofisica, microscopia e geochimica. Tra le strumentazioni di maggiore interesse storico e scientifico, la collezione espone due dei cinque goniometri posseduti, appartenenti a periodi diversi dei primi del ‘900 e con caratteristiche e funzionalità variabili. Il tour sarà giovedì 7 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Costo euro 6 solo in prevendita. Max 30 visitatori.

