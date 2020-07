Sharing Sicily propone un suggestivo trekking fuori dai circuiti turistici, a due passi da casa, dal crepuscolo alle stelle, che coinvolgerà il Monte Ilice, cono vulcanico inattivo sul versante sud-orientale dell’Etna, affiancato dalla pratica dello yoga al tramonto, in un luogo immerso nella natura, conosciuto anche per lo struggente romanzo verghiano: Storia di una capinera.

n questa esperienza saremo accompagnanti dalla guida Iorga Prato, che ci condurrà in questo percorso naturalistico (livello facile, per tutti) ma anche strettamente legato alla letteratura.

Al tramonto avverrà la lezione di Yoga ( circa 1 ora) dell'insegnate Greta Borzì. Finita la lezione di yoga, quando il crepuscolo inizierà a lasciare spazio alla sera, ammireremo le stelle e Iorga ci darà alcune spiegazioni sulle costellazioni.

Prevista la cena al sacco immersi nella natura, guardando le stelle. Equipaggiamento: scarponcini da trekking (o in extremis scarpe da tennis), felpa o giacca a vento per la sera, cappellino, borraccia con acqua (2 litri), cena al sacco a cura dei partecipanti, torcia elettrica, tappetino per lo Yoga. Trekking adatto a tutti, livello facile. Meeting point Piazza del Santuario d Sant’alfio Trecastagni, ore 16:15. Fine escursione ore 21:30/22:00 circa. Prevista cena al sacco a cura dei partecipanti. Contributi di partecipazione 15 euro a persona, 5 euro sotto 12 anni (saranno versati in loco). Prenotazione obbligatoria con messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " Trekking e yoga al Monte Ilice" indicando nome, cognome, numero partecipanti ed un recapito telefonico.