Trekking urbano 1669 - L'abbraccio del fuoco

Catania è la città dell’Etna. Dal vulcano trae la sua ricchezza, l’acqua che alimenta le sue sorgenti, la pietra con cui sono costruiti i suoi grandi monumenti, la vita per le fertili campagne della pianura. La Montagna è una presenza familiare che con il suo costante pennacchio di fumo domina sulle piazze e le strade catanesi. Ma non bisogna dimenticare che l’Etna è un vulcano attivo, e la sua è una storia fatta di eruzioni che hanno segnato il volto di questo territorio. Quella iniziata l’11 Marzo 1669 è stata fra tutte l’evento più devastante, che per quattro mesi tenne Catania con il fiato sospeso e parve essere davvero sul punto di distruggere ogni cosa. La XVI edizione della Giornata Nazionale del Trekking Urbano, camminando a passo lento fra i luoghi che 350 anni fa furono segnati da questa eruzione, permetterà di riviverne la storia, rileggendo con stupore l’ingegno con cui gli uomini affrontarono il fuoco e ammirando in silenzio le testimonianze della fede popolare.

INFORMAZIONI SUL PERCORSO Data: 31 Ottobre 2019. Tempo di percorrenza: 3 h. (circa). Lunghezza: km 2. Difficoltà: facile. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza: Piazza Duomo ore 16.45. Tour drammatizzato con la partecipazione di Barbara Gallo. Data: 3 Novembre 2019. Tempo di percorrenza: 3 h. (circa). Lunghezza: km 2. Difficoltà: facile. Prenotazione obbligatoria. Punto di partenza: Piazza Montessori ore 9.30. CONTRIBUTO LIBERO. Per informazioni e prenotazioni: • Associazione naturalistica e culturale Etna ‘ngeniousa. 338.1441760 / 333.9119648, trekkingurbano.ct@gmail.com, http://www.etnangeniousa.it - http://www.cataniasotterranea.it.