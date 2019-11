Turi Marionetta. I dieci anni del fortunato Turi Marionetta. Dopo oltre 60 repliche in giro per l'Italia, il Canada e la Francia, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato dal catanese Savì Manna festeggia l'importante anniversario con una doppia messa in scena. Giovedì 21 e venerdì 22 novembre ore 21 – Centro Teatrale Fabbricateatro, Catania. Biglietti euro 10, ridotto euro 8. Turi Marionetta compie dieci anni. Il fortunato e pluripremiato spettacolo dell'attore catanese Savì Manna, che ha collezionato più di 60 repliche sui palchi di mezza Italia, Canada e Francia, viene riproposto a dieci anni esatti dal suo debutto, giovedì 21 e venerdì 22 novembre, al Centro teatrale Fabbricateatro di Catania (via Caronda 82). Turi Marionetta è un monologo che racconta storie di marionette, pupi, pupari e cantastorie. In un atto unico viene rivisitata la storia sociale delle marionette, esaltando anche la grande tradizione siciliana dell’Opera dei pupi. Pur basato su un’attenta ricerca storica, lo spettacolo non è un’opera didattica, quanto una pièce divertente e ironica, nella quale fanno alcune apparizioni le stesse marionette. L’utilizzo in parte della tecnica del cunto, del dialetto catanese alternato a un italiano forbito, determinano vivaci cambi di registro che arricchiscono la narrazione di musicalità ed espressività.

Protagonista è il Nonno del professore Salvatore Barone, detto Turi Marionetta in quanto illuminato docente universitario famoso in tutto il mondo per i suoi seminari sulle marionette. Ma nella vana attesa del nipote che non arriverà mai, il Nonno decide di tenere egli stesso il seminario sulla storia delle marionette. Si cimenta così in un racconto divertente e commovente, che attraverso la storia delle maschere della preistoria sino ai giorni nostri si arricchisce di aneddoti personali sulla propria giovinezza a Catania e sulla Seconda Guerra Mondiale. Turi Marionetta, scritto diretto e interpretato da Savì Manna, scenografie e disegno luci Salvo Pappalardo, marionette Cartura, musica “Rapsodia di una marionetta” di Savì Manna produzione Leggende Metropolitane. Info e prenotazioni: 347 363 7379. Ingresso spettacoli: € 10 - Ridotto € 8. Ufficio Comunicazione: Maurizio Sesto Giordano.