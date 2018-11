Uzeda LIVE allo Zò

La storica band catanese, che ha da poco festeggiato il 30° compleanno, viene chiamata ad inaugurare "Loud", nuovo contenitore rock, calcando il palco di Zō con un concerto energico e passionale di rara intensità. Davide Oliveri: batteria. Raffaele Gulisano: basso elettrico. Agostino Tilotta: chitarra elettrica. Giovanna Cacciola: voce.

Uzeda nascono a Catania nel 1987. Inizialmente con 5 elementi, il gruppo esordisce su etichetta A.V. Arts, per la quale incide due dischi: “Out of colours” (1989) e “Waters” (1993). Nell’autunno del 1994 il gruppo registra una Peel Session negli studi Londinesi della BBC per il programma di John Peel, icona del giornalismo musicale mondiale. Pubblicato da Strange Fruit, il disco contiene 3 brani tratti da “Waters” e 3 inediti. Nello stesso anno, ridotta la formazione a quattro elementi, la band inizia la collaborazione con la label americana Touch and Go Records pubblicando il 12 pollici "4", bandiera del nuovo suono Uzeda, registrato in Francia da Steve Albini.

Nel 1998, per Touch and Go Rec., esce l’album "Different Section Aires", registrato in Francia da Steve Albini. L’attività “live” di Uzeda conta oltre 1.200 concerti in Europa e negli Stati Uniti con una pausa dal 2001 al 2004, durante la quale i quattro componenti hanno vissuto esperienze artistiche differenti e separate. Nel 2006 la band torna in studio e registra "Stella", album uscito per Touch & Go Rec,seguito da un lungo tour che include la partecipazione al 25° anniversario della Touch&Go, celebrato in una 3 giorni di Festival a Chicago. Nel 2004 e nel 2012, la band ha partecipato al festival inglese "All Tomorrow's Parties", entrambe le edizioni curate da Shellac. Nel 2014 l'attivita' della band si e' concentrata in 2 tour in Sicilia e 1 nel sud-italica, nella partecipazione alla 18°edizione di YpsigRock Festival.

Nel 2015 ancora in tour per celebrare sui palchi italiani l'amicizia ventennale con gli americani Shellac e nel 2016 in tour primaverile ed estivo. Nel 2017 in tour estivo per allenare il sound live dei nuovi brani. Nel maggio 2018 Uzeda hanno celebrato 30anni di attivita' con una 2 giorni di festa all'insegna della Musica e dell'Amicizia alla Plaja di Catania, ospitando i concerti di Shellac, The EX , June of 44, Black Heart Procession, Three Second Kiss, Tapso II, Stash Raiders e gli stessi Uzeda esibitisi entrambi i giorni in apertura delle 2 serate. L'attivita' di Uzeda e' al momento concentrata sui concerti live e nella rifinitura dei brani per il futuro nuovo disco, brani che come nella loro tradizione suonano gia' dal vivo nei concerti in programma nel 2018.