La Villa Bellini narrata ai più piccini

Evento organizzato da Associazione Regionale Guide Sicilia ARGS. In collaborazione con ASAT (Associazione Siciliana Accompagnatori Turistici) scopriamo insieme la storia della Villa Bellini e dei personaggi le cui statue si trovano lungo i viali del giardino tanto caro ai catanesi. Un pomeriggio dedicato ai bambini e non solo sarà l'occasione per apprezzare la presenza di un "polmone verde" nel cuore della città. Incontro Villa Bellini alle 16,30, ingresso di via Etnea, Catania. Durata 2 ore. Contributo 5 euro. A cura di Valentina Pischedda e Angela Inferrera. Per Info e Prenotazioni: sms WhatsApp 347-8347658.