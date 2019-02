Vissi d'Arte, vissi per Maria ▪️𝐋𝐚 𝐯𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐢 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐥𝐚𝐬 𝐫𝐚𝐜𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐮𝐚 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐁𝐫𝐮𝐧𝐚▪️ con Elena Bermani e di Roberto D'Alessandro. Regia Ilza Prestinari. Produzione Tzigane Dérive (Avignone-FR). Vissi d'Arte, Vissi per Maria è un omaggio alla grande cantante lirica greca Maria Callas, un omaggio alla “Divina”, la cui memoria viene ripercorsa nel toccante racconto della fedele governante che le fu accanto fino agli ultimi giorni di vita. Bruna, felice di incontrare gli spettatori/ospiti della “divina”, offre loro un tè e dei pasticcini in attesa che Madame rientri. Inizia così il racconto dei suoi successi, il suo amore per la scena, il suo grande senso di disciplina, il suo decisivo incontro con Onassis, la grande passione della sua vita intensa, ma infelice, la sua arte irraggiungibile, le fragilità, l’amore sfortunato.

Un punto di vista su Maria Callas che cerca di andare oltre il mito. Il monologo di Bruna, intervallato dalle arie più belle della Callas, si fa via via sempre più commovente e suscita la curiosità dello spettatore che si lascia prendere dal gioco delle confessioni e si ritrova ad essere ospite, nella casa di una leggenda. Per info e prenotazione 342 5572121 o prenotazione@palcooof.it.