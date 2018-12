“We will rock you”- The Musical by Queen al Metropolitan

Dopo il grande successo del 2009 e del 2010, We Will Rock You, lo spettacolo con i più grandi successi dei Queen e tra i musical più rappresentati al mondo, è finalmente pronto a ritornare sulle scene italiane. La nuovissima produzione dello spettacolo sarà a Catania il 13 marzo 2019 alle ore 21.15 al teatro Metropolitan. Sul palco un cast composto da talentuosi cantanti-attori: il siracusano Salvo Vinci, già noto al grande pubblico per essere stato protagonista nel 2004 della trasmissione Amici di Maria De Filippi, interpreterà Galileo, mentre Alessandra Ferrari sarà Scaramouche. Insieme a loro sul palco Valentina Ferrari che sarà Killer Queen, Paolo Barillari che interpreterà Khashoggi, Claudio Zanelli nei panni di Britt, Loredana Fadda in quelli di Oz, mentre Massimiliano Colonna vestirà i panni di Pop.

La prevendita dei biglietti è già stata avviata a partire da 29,00 €. I circuiti di vendita sono: www.ctbox.it,www.ticketone.it,www.circuitoboxofficesicilia.it e www.tickettando.it. È possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del teatro Metropolitan di Catania: http://www.metropolitancatania.it/, 095 322323 e attraverso il sito web. Per info è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.