“Who Where What” al Teatroimpulso

Lo spettacolo “Who Where What” andrà in scena a Teatroimpulso in via Giovanni Gentile, 29 a Catania, dal 28 al 31 marzo, il giovedì alle ore 20:30, il venerdì e sabato alle 21:00 e la domenica alle 19:00. Sul palco ci saranno: Martino Aiello, Irene Alì, Claudia Cascio, Gaetano Centamore, Santo Consolo, Diego D'Arrigo, Laura Longhitano, Giuliana Mannino e Irene Oliveri, tutti attori formati dalla scuola di recitazione di Teatroimpulso. Il costo del biglietto è di € 10,00 per l’intero e di € 8,00 per il ridotto riservato ai soci, agli under 25 e over 65 anni.