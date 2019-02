WineLoverTasting

Sughero ha pensato, per gli amanti del proprio partner e gli amanti del vino, ad un menù degustazione per il giorno di San Valentino. 4 piatti e 4 vini in abbinamento per passare una serata di gusto. Menù degustazione: - antipasto salumi e formaggi / spumante metodo classico - entrée tris di assaggi / vino bianco Doc Sicilia - a seguire Brunìa spezzatino con verdure / vino rosso Etna Doc. Per finire dolci a scelta o formaggi erborinati / vino dolce, liquoroso, spumante dolce. In coppia, a gruppi o single la passione per il vino non ha limiti. E' Gradita la prenotazione € 25,00 a persona. Tel. 392 40 97 947 - sugheroenoteca@gmail.com.