WordCamp Catania

COS’È UN WORDCAMP? I WordCamp sono eventi dedicati a WordPress – la piattaforma di publishing più usata al mondo -, organizzati dalle comunità locali di utenti. A seconda della città, un WordCamp avrà da 50 a 1000 partecipanti, tra appassionati ed esperti da tutto il mondo che condividono le proprie conoscenze e si confrontano su tecnologie, strumenti, servizi, e tutto quanto ruota intorno a WordPress e, in termini più allargati, rispetto all’evoluzione delle tecnologie Web. Il primo WordCamp si è svolto nel 2006 a San Francisco ottenendo un grandissimo successo diventando una parte fondamentale dell’esperienza WordPress per molte persone in tutto il mondo. Esistono inoltre due grandi eventi che si svolgono annualmente: WordCamp Europe e WordCamp USA che raggruppano rispettivamente le comunità locali. Questi eventi attraggono migliaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo e la loro location varia di anno in anno. Un WordCamp ha tra i suoi scopi quello di migliorare la propria esperienza nell’uso di WordPress e far conoscere ed espandere la community che contribuisce a WordPress stesso. Ci saranno una o più giornate dedicate a WordPress e alla sua Community nelle quale avrai l’opportunità di affrontare diversi argomenti e conoscere tante persone e la loro esperienza. Potrai inoltre condividere la tua, e aiutare chi è alle prime armi. I WordCamp richiedono molto lavoro e diverse settimane di preparazione, lavoro svolto dalla comunità locale che, come il resto della community, è interamente formata da volontari. Il giorno dell’evento troverai un’intera squadra di persone dedicata a rendere la giornata piacevole e il più produttiva possibile.



PER CHI È UN WORDCAMP? L’evento è rivolto a tutti quelli che, a qualsiasi livello, abbiano un interesse per WordPress: blogger, creatori di contenuti, SEO, progettisti, marketer, sviluppatori, sponsor, designer, proprietari di siti, appassionati, curiosi ed esperti di WordPress, ma non solo. A questi eventi può partecipare anche chi è alle prime armi e lavora (o vuole lavorare) sul web. I WordCamp sono eventi dedicati a tutti coloro che vogliono condividere, collaborare, imparare qualcosa di nuovo, aggiornarsi sull’avanzamento tecnologico, scambiarsi informazioni ed esperienze, fare nuove amicizie e trovare collaboratori per nuovi progetti. Tutto riguardo al mondo di WordPress. Se ti sei riconosciuto in alcuni di questi aspetti puoi essere sicuro che un WordCamp è l’evento che fa per te.

COSA ASPETTARSI DA UN WORDCAMP? Una giornata intera per arricchirti, sorprenderti e occupare bene il tempo! Imparare, conoscere, crescere, formarsi e informarsi, sono soltanto alcune delle tante possibilità che un WordCamp può offrire. Con tanto spazio per il networking! A questi eventi troverai persone interessanti con le quali è possibile iniziare delle collaborazioni che potrebbero portare a dei business di successo. I WordCamp, però, non sono soltanto occasioni di business o networking, sono anche momenti dove si ritrovano amici lontani con cui si è collaborato a distanza durante l’anno. C’è un motivo per tutti per partecipare a un WordCamp. Per l'acquisto dei biglietti cliccare sul seguente link. Programma completo disponibile a quessto link.