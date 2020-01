Workshop di 'Brush lettering'

Il workshop è dedicato ai principianti. Inizieremo a prendere confidenza con lo strumento; cureremo infatti la corretta postura ed impugnatura. Tramite alcuni esercizi di pressione, segni base e ritmo, impareremo le basi del brush lettering e un alfabeto nello stile più instagrammabile del momento: la modern calligraphy. Avremo modo di provare vari tipi di brushpen in modo da capirne le differenze e i vari utilizzi in base alle esigenze. Vi verranno poi fornite delle dispense da portare a casa per continuare gli esercizi in completa autonomia. DOVE: GiNiMaGi, Via A.Mancini n°14, Catania. INFO e PRENOTAZIONI: 3487704221 oppure 3279487274.