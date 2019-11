Zosimo Wine Selection a Catania

Grande Degustazione Zosimo Wine Selection. Catania 16 Novembre 2019 - Ora: 18:00. La Zosimo Wine Selection la Guida che racchiude i vini selezionati da Carmelo Sgandurra, alias Sommelier Zosimo, arriva in Sicilia e propone la degustazione di oltre 100 vini provenienti da tutta Italia. Occasione sarà la serata organizzata all’Hotel Excelsior in piazza Giovanni Verga nel cuore di Catania, dove a partire dalle ore 18 fino alle 21 si potranno degustare i vini. Per partecipare: L’ingresso può essere pre-registrato tramite una email a info@zosimowineselection.com o clubsommelier.italia@gmail.com.