Fondazione Iom e comune di Viagrande incontro informativo sulla prevenzione urologica

Nell’ambito del progetto di informazione e prevenzione delle malattie oncologiche promosso dalla Fondazione IOM insieme al Comune di Viagrande e all’Istituto Oncologico del Mediterraneo, sabato 5 maggio alle ore 10.00 presso la sala dei servizi sociali del Comune di Viagrande (viale della Regione 24) si svolgerà un incontro informativo sul tema prevenzione urologica senza limiti di età: tumore della prostata, tumore del testicolo, deficit di fertilità, al quale interverranno i dott. Pietro Pino e Lorenzo Falcone (urologi IOM). Chi partecipa all'incontro potrà effettuare gratuitamente PSA e visita presso l'Istituto. Le prenotazioni si effettueranno in occasione dell'incontro. La cura e la guarigione delle malattie trovano spesso nell’ informazione, nella conoscenza del proprio corpo e nella prevenzione delle valide alleate. Tumore della prostata, tumore del testicolo e deficit della fertilità maschile - pur essendo patologie urologiche estremamente diverse per incidenza, trattamento clinico ed impatto sociale - rappresentano un esempio concreto di come non esistono limiti di età per una corretta informazione / prevenzione che possano essere in grado di orientare precoci percorsi diagnostico – terapeutici.