Autodifesa: consigli nella scelta del corso giusto

Sempre più persone in Italia, per difendersi da aggressioni fisiche o furti o semplicemente per la voglia di imparare come gestire eventuali situazioni di panico, optano per un corso di autodifesa.

Prima di sceglierne uno è però opportuno seguire alcuni consigli utili.

Corso di autodifesa - Consigli nella scelta

- deve essere facile e conforme alle vostre inclinazioni; meglio non impelagarsi in tecniche troppo complesse da apprendere

- deve insegnare a gestire le situazioni anche dal punto di vista emotivo, non deve quindi allenare solo il corpo ma anche la mente

- bisogna rivolgersi ad un insegnante preparato, la cui formazione è riconosciuta da attestati

- meglio un corso con un numero limitato di iscritti, apprendere sarà più facile e veloce

Molto spesso capita che all'interno di questi corsi in realtà venga insegnata una vera e propria arte marziale. Oggi però è possibile trovare corsi che non sono dedicati ad una sola disciplina (karate, ju jitsu, boxe e lotta a terra) ma che le racchiudono un po' tutte. E' il caso dell'MMA (Mixed Martial Arts, ossia arti marziali miste).

Autodifesa - Le arti marziali utili

Krav maga: mixa diverse tecniche di combattimento che provengono da diverse arti marziali, ignora completamente l'aspetto estetico e bada al sodo; in questo tipo di arte marziale sono fondamentali i colpi diretti alle zone vitali del corpo come genitali, carotide ed occhi

Judo: arte marziale giapponese idale per la difesa personale. Un judoka è in grado di poter sfruttare i movimenti dell'avversario a proprio vantaggio

Boxe thailandese: sport da combattimento che consiste in una autodifesa portata principalmente sferrando colpi con ginocchia e gomiti. Le gomitate, essendo questi ultimi più resistenti rispetto alle ossa delle mani, possono rivelarsi molto efficaci