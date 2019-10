Studiare meglio? Ecco le app d'aiuto

Il mondo delle app è caratterizzato anche dalla presenza di alcune dedicate allo studio e disponibili sia per Android che per iOS.

Ne esistono di vario genere: da quelle pensate per migliorare la concentrazione ad altre destinate a programmare le attività di studio.

Productivity Challenge Timer - App anti-distrazione che nel momento in cui si passerà troppo tempo sui social invia messaggi motivanti che dovrebbero riportare l'attenzione sullo studio. L'app consente inoltre di monitorare il lavoro svolto, misurando il livello della prestazione di studio e fornendo idee per capire come migliorare nell'approccio allo studio. Disponibile sia per Android che per iOS.

Things 3 - App che consente di organizzare le attività di studio e non. Assegna categorie personalizzate ad ogni tipo di attività che viene immessa al suo interno e permette di poter così gestire in modo efficace il tempo. Disponibile sia per Android che per iOS.

SimpleMind Pro+ - Permette di raggruppare i concetti che devono essere studiati in mappe mentali: in questo modo si potranno memorizzare concetti in maniera più veloce. Simplemind può anche sincronizzare le mappe mentali sulle diverse piattaforme come Windows e Mac. Disponibile sia per Android che per iOS.

Evernote - Un software che consente di scansionare appunti scritti a mano e può aggiungere a questi cose da fare, foto, immagini, pagine web, registrazioni audio e possibilità di condividere queste attività con altri utenti. Si tratta quindi di una app che consente di organizzare tempo, liste, appunti e note. Disponibile sia per Android che per iOS.