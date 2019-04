Scuole alberghiere: materie di studio e sbocchi professionali

E' sempre difficile per un ragazzo scegliere il proprio percorso scolastico, in particolar modo dopo la fine delle scuole medie, quando c'è da scegliere l'indirizzo giusto che secondo il proprio punto di vista potrà assicurare in futuro maggiori possibilità dal punto di vista professionale.

In questo ambito si inseriscono le scuole alberghiere. Si tratta di un vero e proprio istituto, a carattere pubblico o privato, che prevede un corso di studi, della durata di 3 o 5 anni. Al termine del triennio verrà rilasciato un diploma professionale, chi invece proseguirà per altri due anni otterrà la qualifica di tecnico dei servizi turistici o dei servizi di ristorazione.

Durante il percorso formativo sono ovviamente previsti stage presso ristoranti, pasticcerie, alberghi, agenzie di viaggio a seconda dell'indirizzo.

Al termine del quinquennio, coloro che sono in possesso del diploma, potranno anche iscriversi all'Università, in particolar modo in 'Economia del Turismo' o 'Ingegneria Gestionale'.

Alberghiero - Indirizzi e materie studiate

Gli indirizzi sono di tre tipi:

- Enogastronomia

- Servizi di sala e vendita (servizio pubblico)

- Accoglienza turistica (per chi vuole lavorare nel turismo o in strutture alberghiere e d'accoglienza)

Le materie studiate sono in parte quelle tradizionali (italiano, matematica e fisica, storia, geografia, inglese o altra lingua straniera, economia e diritto, educazione fisica, religione) ed in parte quelle specialistiche (scienza degli alimenti, nutrizionistica, servizi di accoglienza, laboratori tecnici, gestione delle aziende di ristorazione, economia e tecnica dell’azienda turistica, diritto riguardante la materia del turismo e della ristorazione).

Le professioni alle quali si può accedere

- chef e cuochi (con tutti i livelli professionali intermedi che la categoria comprende);

- pasticceri;

- maitre e responsabili di sala;

- sommellier;

- camerieri e barman;

- gestori di locali e/o mense aziendali, scolastiche;

- consulente gestionale per ristoranti, alberghi, industrie alimentari;

- food and beverage manager;

- portiere;

- receptionist;

- addetto all’accoglienza (nei ristoranti, negli alberghi, nelle fiere, nei congressi);

- hostess/steward fieristici;

- tour operator;

- guida turistica;

- animatore;

- interprete turistico;

- manager di agenzia di viaggi;

- consulente e formatore.

Istituti alberghieri a Catania - Indirizzi utili

IPSSEOA “Karol Wojtyla” catania Alberghiero - Via Giovanni Battista De La Salle, 12, 95125 Catania

Istituto Profess. Stat. Per I Servizi Alberghieri E Della Ristorazione - Via Lizio Bruno Litterio, 95123 Catania CT

Istituto Statale Di Istruzione Superiore F. Eredia - Via del Bosco, 43, 95125 Catania