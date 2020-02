Come diventare tecnico radiologo

Il tecnico radiologo è un professionista con competenze tecnico-sanitarie che lavora all'interno di strutture pubbliche o private dove sono presenti strumenti ed apparecchiature radiologiche di diverso tipo (TAC, PET). Collabora con il medico radiologo.

Per poter diventare tecnico radiologo è necessario frequentare un corso di laurea triennale in Tecniche di Radiologia medica, disponibile in molte città italiane.

E' un corso a numero chiuso, prevede quindi un test d'ingresso composto da 60 domande tra argomenti di logica, biologia, cultura generale, matematica, fisica e chimica.

60 giorni prima del test il MIUR è obbligato a pubblicare il bando del test. Successivamente i singoli atenei stabiliranno le modalità di iscrizione.

Durante il corso di laurea vengono studiate materie come anatomia, fisiologia, fondamenti di fisica, scienze e tecniche dell'immagine, fisica delle radiazioni, scienze della radioterapia, il funzionamento delle apparecchiature e tanto altro (fondamenti etica deontologica, insegnamenti che riguardano l'assistenza alle persone e le competenze relazionali).

Alla formazione teorica viene affiancata ovviamente anche attività di tirocinio. Dopo il conseguimento della laurea è necessaria l'iscrizione al corrispondente albo professionale.