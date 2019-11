Università: i corsi di laurea più strani al mondo

Al giorno d'oggi sono tanti i corsi di studio in cui laurearsi: da quelli classici (Economia e Commercio, Lettere, Ingegneria, Scienze della Comunicazione e Biotecnologie) a quelli più strani e particolari.

Ne abbiamo individuati alcuni in giro per il mondo.

Scienze Mortuarie - Corso di laurea presente all'Università dell'Oklahome ed al Cincinnati College. Si studia la preparazione e conservazione delle salme, la realizzazione delle bare e le tecniche di imbalsamazione. Si preparano gli studenti a gestire una impresa funebre sotto tutti i punti di vista.

Clown - All'ateneo inglese Bath Spa University si formano clown, acrobati, danzatori ed attori di teatro. Il percorso di studi prevede esami veri e propri (storia del circo) e performance dal vivo. Si vogliono formare persone per il mercato del lavoro.

Scienze del surf - E' possibile conseguire una laurea in tal senso all'Università di Plymouth. Si potrà apprendere la tecnica del surf, gli aspetti sociologici e psicologici di questo sport, ma anche le basi per costruire tavole da surf e fondamenti di biologia marina ed educazione alimentare.

Esperti di pupazzi - All'università del Conneticut esiste il corso di laurea in 'Puppett Art', ossia marionette e burattini. Insegna agli studenti dal 1964 le nozioni relative ai costumi, illuminotecnica e scenografia, ma si studia anche la storia dei personaggi famori (Muppets per eempio). Nel corso degli anni i laureati a questa università hanno trovato lavoro come performer e costumisti nei migliori teatri del mondo.

Paranormale - All'Università di Edimburgo si tiene il corso Parapsychology. Si studiano storia e psicologia della magia e del paranormale e metodologia in parapsicologia.

Bowling management - All'università di Vincennes nel Midwest degli USA esiste il corso di laurea in bowling management. Si studiano gestione, servizio clienti, marketing e budget. Chi si laurea in questo corso può diventare organizzatore di un impianto, di un negozio specializzato o può realizzare le relative attrezzature.

Serie Tv e saghe letterarie - Ad Harward è stato avviato il corso 'The real game of Thrones: from modern myths to medieval models' che consente di studiare la storia medievale grazie alla lettura dei libri di 'Game of Thrones'. Esiste anche un corso di legge (alla Kolkata's National University of Juridical Sciences, migliore università dell'India) che analizza le connessioni che ci sono tra legge e letteratura fantasy.

Banditore d'asta - All'Harrisburg Area Community College in Pennsyilvania ci si può immatricolare nel corso per diventare banditore d'asta. In questo modo si ottiene una licenza per poter vendere alle aste pubbliche e private. Si imparerà a vendere, a gestire il flusso delle aste e convincere gli acquirenti. Si dovrà poi sostenere e superare l'esame di stato per diventare banditori professionisti.

Laurea in packaging - All'università del Michigan gli studenti del dottorato in School of Packaging studiano gli imballaggi e le confezioni attuali e del futuro. La scuola è riconosciuta anche per la professionalità nel packaging alimentare, compatibilità prodotto/pacchetto, prove di manomissione e leggibilità.

Yoga studies - L'Università Ca' Foscari di Venezia ha avviato la nuova edizione di un master in Yoga studis, che unisce le ricerche storiche e filologiche sullo yoga alle conoscenze in campo medico-scientifico e giuridico-economico. E' utile a chi vuole sviluppare ampie potenzialità in questo settore.

Casinò manager - L'Università di Drexler offre un corso da seguire a distanza come Casinò Management, per insegnare come va fatto il gestore di un casinò. E' un mestiere che non ha orari ma che è ben remunerato: negli USA i manager del casinò guadagnano tra i 200.000 ed i 400.000 mila dollari l'anno.