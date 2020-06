Prezzi delle case a Catania: la mappa zona per zona

La determinazione del valore di mercato di un immobile prende in considerazione diversi fattori. Normalmente si può ottenere il valore di mercato moltiplicando la superficie commerciale per la quotazione al m/q (che dipende dal periodo) ed effettuando una ulteriore moltiplicazione nel momento in cui c'è la presenza di un coefficiente di merito.

Sono coefficienti di merito: abitazione libera, ascensorata, in buono stato di conservazione, luminosa, con esposizione a vista, con edificio di recente costruzione, con riscaldamento.

Per conoscere quale possa essere approsimativamente il prezzo di un determinato immobile, è possibile fare riferimento sia alle diverse aziende che si occupano di quotazioni immobiliari e di vendita di immobili, sia al sito dell'Agenzia delle Entrate ed alla Banca Dati delle quotazioni immobiliari.

Selezionando la provincia e la città richiesta, è possibile ottenere una valutazione OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) dell'immobile che ci interessa.

Valutazione che tiene conto del tipo di immobile che stiamo andando a valutare, della sua destinazione (residenziale, commerciale, terziari, produttiva), della sua ubicazione (fascia/zona), dello stato conservativo, del valore di mercato per la vendita al metro quadro, e del valore di mercato per la locazione al metro quadro.

Catania - Esempio valutazione OMI per zona

Zona più centrale 'Centrale/Teatro Massimo, Civita, Antico Corso, Duomo, Sangiuliano, Alcalà/Dusmet, Porto, Università/P.zza Dante, Etnea/P, Garibaldi/P - Abitazione civile (€ 1350/1950), Autorimessa (€ 950/1400)

Zona Periferica 'CIBALI BANADIES-SUSANNA--CIBELE---ORO-ASPROMONTE--MALTESE--PIOPPO-CASTALDI/P-MERLINO-FAZELLO-BERGAMO' - Abitazione civile (€ 1000/1450), Autorimessa (€ 670/1000)

Zona Suburbana 'S.G.Galermo: Via Badia, Orsa Minore, Grotta S.Giovanni, Macello' - Abitazione civile (€ 900/1350), Autorimessa (€ 600/900)

Indirizzi utili - Quotazioni immobiliari

Banca Dati Quotazioni Immobiliari - Agenzia delle Entrate - Sito di calcolo OMI

Borsinoimmobiliare.it - Quotazioni Catania

ReQuot - Quotazioni immobiliari Catania

Immobiliare.it - Mappa Prezzi Comune di Catania