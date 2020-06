Comunità di recupero: indirizzi e numeri utili

Quando parliamo di comunità di recupero assistite ci riferiamo a tutte quelle strutture, pubbliche o private che siano, che hanno come scopo di combattere l'emarginazione dovuta a diverse motivazioni: disturbi psichici, salute mentale, tossicodipendenza o qualunque altra forma di dipendenza possa creare un disturbo di socialità.

Da non sottovalutare anche l'attività dei SER.T, ossia i servizi per le tossicodipendenze. Si tratta di strutture del servizio sanitario nazionale dedicati alla cura, alla prevenzione e alla riabilitazione delle persone che hanno problemi conseguenti all'abuso ed alla dipendenza di sostanze psicoattive come droghe o comportamenti compulsivi come il gioco d'azzardo patologico.

L'SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) è un servizio ospedaliero dove vengono attuati trattamenti psichiatrici volontari ed obbligatori in condizioni di ricovero Esplica, inoltre, attività di consulenza agli altri servizi ospedalieri. E' ubicato all'interno delle strutture ospedaliere (Aziende ospedaliere, Presidi ospedalieri di Aziende sanitarie, Policlinici universitari). E' parte integrante del Dipartimento di Salute Mentale, anche quando l'ospedale in cui è ubicato non sia amministrato dalla stessa Azienda sanitaria. In tal caso i rapporti tra le due Aziende sanitarie sono regolati da convenzioni obbligatorie, secondo le indicazioni della Regione.

Il Dipartimento di salute mentale (DSM) è l'insieme delle strutture e dei servizi che hanno il compito di farsi carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della salute mentale nell'ambito del territorio definito dall'Azienda sanitaria locale (ASL). Il DSM è dotato dei seguenti servizi: servizi per l'assistenza diurna: i Centri di Salute Mentale (CSM), servizi semiresidenziali: i Centri Diurni (CD), servizi residenziali: strutture residenziali (SR) distinte in residenze terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative, servizi ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day Hospital (DH). L'offerta assistenziale è completata dalle Cliniche universitarie e dalle case di cura private.

Il Centro di Salute Mentale (CSM) è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico. Coordina nell’ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche.

Ecco, di seguito, l'elenco di tutte quelle strutture che a Catania e provincia possono dare un sostegno.

Comunità terapeutica assistita di Catania (comunità psichiatrica ad elevata intensità terapeutica) - Via Nuovalucello 57 - Telefono 095-336502

Comunità terapeutica assistita di Tremestieri Etneo (comunità psichiatrica ad elevata intensità terapeutica) - Via Leonardo da Vinci 31, Tremestieri - Telefono 095-7251888

Comunità terapeutica assistita di Pedara (comunità psichiatrica ad elevata intensità terapeutica) - Via Vecchio Pino 14, Pedara - Telefono 095-7809423

Comunità terapeutica assistita di Caltagirone (comunità psichiatrica ad elevata intensità terapeutica) - C.da San Pietro, Caltagirone - Telefono 0933-20000

Associazione Cenacolo Cristo Re - Centro di accoglienza per le dipendenze - C.da Croce al Vallone, Biancavilla - Telefono 095-7710211

Comunità terapeutica Assistita Major Srl - Via Alcide de Gasperi 35, Mascalucia - Telefono 095-7273872

Comunità terapeutica assistita Villa S.Antonio Srl - Via Lavina 129, Aci Sant'Antonio - Telefono 095-7121887

Comunità terapeutica assistita Villa Letitia Srl - Via Cassone 51, Zafferana Etnea - Telefono 095-7081032

Comunità terapeutica assistita Helios Srl - Via Tomaselli 7, Gravina di Catania - Telefono 095-421439

Comunità terapeutica assistita Villa Salvador Srl - Caselle Piano Grande 50, Milo - Telefono 095-955313

Comunità terapeutica Casa Nazareth - Via Garibaldi 453, Viagrande - Telefono 095-7893297

Comunità terapeutica Incontro Onlus Casa della Pace - Località Monte La Guardia, Randazzo - Telefono 095-924067

Comunità terapeutica J.F. Kennedy - Contrada Vituro, Adrano - Telefono 095-7601518

Comunità terapeutica Regina Pacis - Corso Sicilia 30, Motta Sant'Anastasia - Telefono 095-306272

Comunità terapeutica Centro La Grazia Sas - Contrada La Grazia, Caltagirone - Telefono 0933-60460

Comunità terapeutica Centro San Paolo Sas - Via Cappuccini 11/a, Militello Val di Catania - Telefono 095-635351

Comunità terapeutica Cappuccini srl - Largo Cappuccini 13, Vizzini - Telefono 0933-962345

Comunità protetta di Caltagirone - Via Portosalvo 8/b, Caltagirone - Telefono 095-55979

Comunità terapeutica assistita di Caltagirone - Via Oznam, Caltagirone - Telefono 0933-39711

Comunità Alloggio Arcoiris - Contrada Barbadoro, Caltagirone - Telefono 0933-57026

C0munità Alloggio Zeno Saltini - Via Stella 24 e Via Beccaria 4, Caltagirone - Telefono 0933-51395 e 0933-55713

Comunità alloggio Cooperativa Insieme - Via Portosalvo 26, Caltagirone - Telefono 0933-56908

Comunità terapeutica assistita Villa Belvedere - Via Cassone, Zafferana Etnea - Telefono 095-9082199

Casa di cura Villa Igea - Viale da Vinci 35, Tremestieri Etneo - Telefono 095-7251417

Comunità terapeutica assistita Villa Chiara - Via Sondrio 37, San Giovanni La Punta - Telefono 095-7412432

Centro attività terapeutiche e riabilitative Villa Verde Srl - Via Milano 20, Catania - Telefono 095-336502

Casa di Cura Villa L'Ulivo Carmide Srl - Via Feudo Grande 12, Catania - Telefono 095-494234

Centro diurno di Bronte - Via Marziano, Bronte - Telefono 095-7746304

Centro diurno di Caltagirone - Via Paolo Vasta, Caltagirone - Telefono 0933-39305

Centro diurno di Randazzo - Piazza San Domenico, Randazzo - Telefono 095-922222

SER.T Paternò - Via Livorno 9, Paternò - Telefono 095-840224

SER.T Giarre - Via Don Minzoni 14, Giarre - Telefono 095-934581

SER.T Catania - Via Giannotta 32, Catania - Telefono 095-375547

SER.T Catania - Via Plebiscito, Catania - Telefono 095-362337

SER.T Catania - Via S. Agostino 3, Catania - Telefono 095-320955

SER.T Catania - Via Turrisi Colonna, Catania - Telefono 095-355446

SER.T Ospedale Garibaldi - P.zza Santa Maria di Gesù 5, Catania - Telefono 095-321120

SER.T Camporotondo - Via IV Novembre, Camporotondo Etneo - Telefono 0933-57347

SER.T Caltagirone - Via Arcoleo 32, Caltagirone - Telefono 0933-57347

SER.T Bronte - Via Messina 215, Bronte - Telefono 095-7746226

SER.T Adrano - Via Po 2, Adrano - Telefono 095-7607777

SERT. Acireale - Via Fabio 1, Acireale - Telefono 095-808264

SPDC Giarre (Dipartimento di Salute Mentale) - Via Don Minzoni 1, Giarre - Telefono 095-961221

SPDC Bronte - Corso Umberto 360, Bronte - Telefono 095-7746104

SPDC Caltagirone - Via Portosalvo 7, Caltagirone - Telefono 0933-392239

SPDC Paternò - Via Livorno, Paternò - Telefono 095-840204

SPDC Catania Ospedale Cannizzaro - Via Messina 826, Catania - Telefono 095-7262515

SPDC Catania Ospedale Garibaldi - Piazza Santa Maria di Gesù 5, Catania - Telefono 095-7594370

CSM Acireale - Via Piemonte 13, Acireale - Telefono 095-7647866

CSM Gravina di CATANIA - C.da Monti Arsi 1, Gravina - Telefono 095-7502602

CSM Adrano - Via Campione 22, Adrano - Telefono 095-7698411

CSM Bronte - Via Marziano, Bronte - Telefono 095-7746304

CSM Caltagirone - Via Paolo Vasta, Caltagirone - Telefono: 0933-39305

CSM Palagonia - Via Sondrio 2, Palagonia - Telefono 095-7951262

CSM Paternò - Via Roma 5, Paternò - Telefono 095-840622

CSM Catania - Via Ventimiglia 145, Catania - Telefono 095-533339

CSM Catania - Corso Italia 234, Catania - Telefono 095-373139