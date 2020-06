Catania: elenco delle scuole comunali

Catania, come molte altre città italiane, per quanto riguarda la scuola si suddivide in scuole comunali e scuole statali. La differenza oramai intercorrente tra le due categorie è molto sottile (di solito una scuola si definisce comunale perchè l'immobile è di proprietà del Comune, ma il personale può essere comunque statale).

Ecco, quindi, di seguito, l'elenco di tutte quelle che vengono definite dal Comune di Catania delle scuole 'comunali'.

Scuole comunali Catania

Circoli didattici

C.D. De Amicis - Via Eleonora D'Angiò

C.D. De Amicis - Via Merlino 30

C.D. De Amicis - Via Merlino 26

C.D. Pizzigoni - Via Siena 5

C.D. Rapisardi - Via Aosta 31

C.D. Verga - Via Leopardi 89/b

C.D. Verga - V.le De Gasperi 83

Scuole secondarie 1° grado

S.S. Dante Alighieri - Via Cagliari 59

S.S. Carducci - Via Suor Maria Mazzarello 35

S.S. Maiorana - Via Beccaria 87

Istituti Comprensivi

I.C. Battisti - Via S.M. delle Salette 76

I.C. Battisti - Via Concordia 139

I.C. Battisti - Via Plebiscito 380

I.C. Brancati - V.le San Teodoro

I.C. Brancati - Str.le Cravone

I.C. Brancati - V.le B. Pecorino

I.C. Calvino - Via Brindisi 11

I.C. Calvino - Via Quartararo 19

I.C. Calvino - Via Laurana 45

I.C. Calvino - Via Ferro Fabiani 72

I.C. Calvino - Via Leucatia 141

I.C. Calvino - Via Lecuatia 105/d

I.C. Campanella-Sturzo - V.le Bummacaro,8

I.C. Campanella-Sturzo - V.le Bummacaro,13/A

I.C. Campanella-Sturzo - V.le Bummacaro,13/B

I.C. Campanella-Sturzo - V.le Bummacaro,13/D

I.C. Campanella-Sturzo - V.le Castagnola,15

I.C. Cavour - via Carbone,6

I.C. Cavour - via Pantano,49

I.C. Coppola/De Sanctis/Caronda - via Medaglie d'Oro,25

I.C. Coppola/De Sanctis/Caronda - via Amm. Caracciolo,114

I.C. Coppola/De Sanctis/Caronda - via Zammataro,22

I.C. Coppola/De Sanctis/Caronda - via Acquicella,62

I.C. De Roberto/Corridono/Meucci - via Confalonieri s.n.

I.C. De Roberto/Corridono/Meucci -via Martelli n. 12

I.C. De Roberto/Corridono/Meucci - via Case Sante c/o Dusmet

I.C. De Roberto/Corridono/Meucci - via S.M. Castaldi,55

I.C. De Roberto/Corridono/Meucci - via Maratona,2

I.C. De Roberto/Corridono/Meucci - via Dell'Atleta,17

I.C. De Roberto/Corridono/Meucci - via Torresino,13

I.C. Diaz/Manzoni - via Basile,28

I.C. Diaz/Manzoni -via Macallè,19

I.C. Diaz/Manzoni -via S.Maddalena,39

I.C. Diaz/Manzoni -via Plebiscito,784

I.C. Diaz/Manzoni -I.C. Diaz/Manzoni -Plesso Policlinico

I.C. Diaz/Manzoni - Plesso Cannizzaro

I.C. Diaz/Manzoni -Plesso Garibaldi

I.C. Grazia Deledda - Piazza Montessori

I.C. Dusmet/Doria - V.le Castagnola,13

I.C. Dusmet/Doria - via degli Agrumi,54

I.C. Dusmet/Doria - via Della Concordia,75

I.C. Dusmet/Doria - Sez. Ospedaliera Policlinico

I.C. Dusmet/Doria - Sez. Ospedaliera Vitt. Emanuele

I.C. Dusmet/Doria - via Case Sante,32

I.C. Fontanarossa - via Fontanarossa,9

I.C. Fontanarossa - Vill.S.M.Goretti,1

I.C. Fontanarossa - Vill. S.M. Goretti,2

I.C. Fontanarossa - V.le Moncada,13

I.C. Fontanarossa - V.le Castagnola,2

I.C. Fontanarossa - V.le Castagnola,7

I.C. Fontanarossa - V.le Bummacaro,13/B

I.C. Fontanarossa - C.da Primosole

I.C. Malerba - via Pidatella,127

I.C. Malerba - P.zza Pergolesi

I.C. Malerba -via Duca degli Abruzzi,49

I.C. Malerba - via Velletri,28

I.C. Malerba - via Messina,438

I.C. Malerba - via De Caro,85

I.C. Malerba - via Anfuso,33

I.C. Giuffrida - V.le Africa,198

I.C. Giuffrida - via Salemi,27

I.C. Montessori/Mascagni - via Di Gregorio,22

I.C. Montessori/Mascagni - via Di Gregorio,26

I.C. Montessori/Mascagni - via Bainsizza

I.C. Montessori/Mascagni - via IV Novembre

I.O. Musco - V.le da Verrazzano,101

I.O. Musco - V.le Castagnola,6

I.O. Musco - via dell'Agave,50

I.C. Padre Di Guardo/Quasimodo - via S. Vitale,22

I.C. Padre Di Guardo/Quasimodo - via San Matteo

I.C. Padre Di Guardo/Quasimodo - via D'Agata,16

I.C. Parini - via Quasimodo,3

I.C. Parini - via della Scogliera,14

I.C. Parini - via Pernet,93

I.O. Pestalozzi - vill.S.Agata Z.A

I.O. Pestalozzi - Vill.S.Agata Z.B

I.O. Pestalozzi - V.le Nitta,11 (Infanzia e Primaria)

I.C. Petrarca - via Gioviale,11

I.C. Petrarca - via Gioviale,4

I.C. Petrarca - via Pantelleria

I.C. Petrarca - V.le B.Croce,10

I.C. Petrarca - via S.Nullo,24 (ODA)

I.C. Sauro/Giovanni XXIII - via Damiano Chiesa,5

I.C. Sauro/Giovanni XXIII - via Tasso,3

I.C. Sauro/Giovanni XXIII - via Lioy,s.n.

I.C. Sauro/Giovanni XXIII - via Tasso,2

I.C. San Giorgio - Str.le S.Giorgio,29

I.C. San Giorgio - v.le B. Pecorino

I.C. S.G. Bosco - via Leotta,13

I.C. S.G. Bosco - via della Cernaia

I.C. Tempesta - via Gramignani,97/B

I.C. Tempesta - via Plaia,193

I.C. Tempesta - via S.G.La Rena,27

I.C. Vespucci/Capuana/Pirandello/Di Bartolo - via Zappalà Gemelli,3

I.C. Vespucci/Capuana/Pirandello/Di Bartolo - via Etnea,133

I.C. Vespucci/Capuana/Pirandello/Di Bartolo - via De Nicola,1

I.C. Vittorino Da Feltre - via Durante,13

I.C. Vittorino Da Feltre - via Fontana,7

I.C. Vittorino Da Feltre - via Raccuglia,5

I.C. Vittorino Da Feltre - via Vigo,1

I.C. Vittorino Da Feltre - via Pavarotti

I.C. XX Settembre - via Signorelli,1

Convitto Cutelli - via Vitt.Emanuele,56

Scuole materne comunali paritarie

FIORDALISO - VIA T. TASSO

GARDENIA - VIA ZIA LISA II

GELSOMINO - P.ZZA PERGOLESI,16

GINESTRA - VIA VITALE

IBISCUS - VIA LAURANA,14

IRIS - VIA AOSTA

LILIUM - VIA J. M. ESCRIVA'

LILLA' - VIA DI GREGORIO

MAGNOLIA- VIA NOBILI,18

MAMMOLA - VIA PANTELLERIA

MARGHERITA- VIA MESSINA,437

MIMOSA VIA DE LORENZO,54

NARCISO - VIA NARCISO,11

ORCHIDEA - STR.LE SAN GIORGIO

PAPAVERO - VIA G. CARDUCCI,2

Indirizzi utili

Amministrazioni Comunali - Elenco di tutte le scuole di ordine e grado del territorio (sia comunali che statali)

Comune di Catania - Elenco telefonico scuole comunali