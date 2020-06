Castiglione di Sicilia, infiorata del Corpus Domini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

A causa delle Ordinanze Ecclesiastiche e Governative per l’emergenza sanitaria del Covid-19, quest’anno non sarà possibile fare la Processione del Corpus Domini. I volontari dell’Arcipretura Parrocchiale Santi Apostoli Pietro e Paolo, l’Associazione Museo San Pietro e Paolo e la Fondazione Regina Margherita sotto la guida del Parroco don Orazio Greco, apponteranno una “Infiorata” in onore del Corpus Domini nella Chiesa Madre S. Pietro in Castiglione di Sicilia. L’opera avrà una lunghezza di 20 metri e larghezza di 1,20. L’infiorata sarà visitabile per l’intera domenica 14 giugno dalle ore 9,30 alle ore 21,00 e la visita sarà interrotta solo per le Celebrazioni Eucaristiche delle ore 10,30 e 19,00, alle quali è possibile partecipare. Durante la giornata sarà possibile visitare il Museo S. Pietro e Paolo nella Chiesa S. Antonio Abate, il Museo della Fondazione Regina Margherita nella Chiesa S. Benedetto, la Torre Campanaria Normanna della Chiesa S. Pietro e il Castello di Lauria. Alle ore 16,30 sarà organizzata una “visita guidata” del centro storico con partenza da Piazza Lauria. Le visite non avranno nessun costo, però chi vorrà potrà lasciare una offerta per la ristrutturazione – in corso – del tetto della Basilica della Madonna della Catena. “Questa iniziativa oltre a sottolineare un giorno importante come la Festa del Corpus Domini, vuole essere un segno di “rinascita” per il nostro Borgo”, con queste parole l’Arciprete di Castiglione incoraggia i visitatori a fare una passeggiata in uno dei Borghi Più belli d’Italia soffermandosi a degustare dolci e specialità nei vari punti di ristorazione del paese e completare il percorso con sapori tipici del luogo. “Non trascureremo di osservare e fare rispettare le misure di distanziamento, pertanto sarà possibile partecipare a questo evento e soprattutto entrare in luoghi chiusi solo ed esclusivamente con la mascherina e distanze di almeno un metro” – così prosegue il parroco per auspicare la buona riuscita della giornata. Don Orazio ringrazia tutti i volontari della Parrocchia, del Museo Parrocchiale e della Fondazione R. Margherita per l’impegno che metteranno a servizio della manifestazione. Gli orari dei Musei e del Castello di Lauria saranno i seguenti 10:00/13:00; 15:30/19:00. Per info telefonare al 0942984058 oppure 3489176432.